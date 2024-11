Pagelle Real Madrid-Milan 1-3: Rafa Leao fenomenale, Reijnders geniale

PAGELLE REAL MADRID-MILAN - Ben oltre il risultato, bisogna andare stasera. Quello di stasera è un Milan formato Champions League, quello che ha alzato le sette che ha con onore sulla spalla la squadra attuale. I rossoneri affrontano la partita con la testa giusta, con l'umiltà di difendersi in cinque, ma anche con la consapevolezza e la qualità per andare a palleggiare in faccia al Real Madrid in casa sua. Poi, certo, quando i Blancos hanno il pallone c'è sempre la sensazione di pericolo. Sono fenomeni. Ma da tale ha giocato oggi Rafa Leao, da tale ha giocato Morata, da tale ha giocato Fofana e tanti altri. Il primo tempo si chiude col Milan in vantaggio per due reti a una, perché dopo aver segnato il primo ed essere stato raggiunto su rigore almeno discutibile, i rossoneri hanno continuato a giocare molto molto bene. Il secondo tempo, se possibile, è anche migliore del primo. Dedizione, sacrificio e qualità. Rafa Leao sfiora il terzo di testa, ma poi lo regala a Reijnders con una grande giocata. Poi il Milan ha anche i palloni per fare il quarto, addirittura. Enormi, poco altro da dire.