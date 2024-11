Real Madrid-Milan 1-2 (45′), Morata-Thiaw: Diavolo in avanti. Grande Leao

Real Madrid-Milan 1-2, il racconto del primo tempo

Inizia Real Madrid-Milan! I rossoneri che in fase di non possesso si mettono a 5 dietro. In fase di possesso è un 3-4-3, almeno nelle prime fasi di gioco. 3' ci prova il Real: si inserisce Lucas a sinistra. Palla indietro e tiro di Mbappé, palla larga. Prime due cose buone di Leao che ritorna bene in difesa, con cattiveria e aggressività. 5' ci prova da solo Theo Hernandez su lancio di Leao: nessuno lo segue e non trova nessuno in mezzo. Partita aperta in questi primi minuti di gioco: la palla la controlla di più il Real Madrid, ma il Milan non fa catenaccio.