Champions League – Real Madrid-Milan, la partita in diretta | LIVE News

Alle ore 21:00 Real Madrid-Milan, partita della 4^ giornata di Champions League: il LIVE testuale del match dei rossoneri al 'Bernabéu'

Redazione 5 novembre 2024 (modifica il 5 novembre 2024 | 16:04)

+++ REAL MADRID-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; L. Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Modrić, Valverde, Camavinga; Mbappé, Vinícius Júnior. A disposizione: F. González, Mestre, Fran García, Vallejo, Ceballos, Güler, Tchouaméni, Brahim Díaz, Endrick, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, R. Leão; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Pavlović, Terracciano, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda. Allenatore: Fonseca.

+++ REAL MADRID-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Santiago Bernabéu' dove questa sera, alle ore 21:00, il Milan di Paulo Fonseca affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti per la 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Restate con noi per il LIVE testuale della partita dei rossoneri e, nell'attesa, ecco tutte le news di avvicinamento all'importante match europeo per il Diavolo, reduce da due sconfitte in tre gare contro Liverpool (1-3) e Bayer Leverkusen (0-1), prima della fondamentale vittoria interna contro il Bruges (3-1).