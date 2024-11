"Una gara del genere ti dà grandi motivazioni. Sappiamo di affrontare la principale candidata a vincere la Champions League - le parole di Mister Fonseca nella conferenza stampa della vigilia -, campione in carica: è un'occasione per dimostrare il nostro valore. Dobbiamo avere coraggio, in campo senza paura e convinti di poter fare una bella prova".

QUI REAL MADRID — Ok contro lo Stoccarda, sconfitta a sorpresa a Lille e rimonta schiacciante col Borussia Dortmund: il Real Madrid ha già dimostrato di saper reagire a qualche fase di appannamento mostrata. La formazione di Ancelotti è formidabile, in buona forma nonostante il pesante passo falso casalingo nel Clásico (4-0 Barcellona), nello scorso weekend ha riposato complice il rinvio della trasferta di Valencia a causa della tragica alluvione. Fattore campo, esperienza, singoli - Vinícius, Mbappé e Bellingham solo per limitarci all'attacco - e strapotere collettivo gli ingredienti per cercare di ottenere il massimo. Assente Courtois, recupera Rodrygo.

"Siamo tristi per la tragedia che ha colpito la città di Valencia, parlare e giocare a calcio in questo momento è complicato. Affrontare il Milan è speciale - così Ancelotti -, mi aspetto una sfida bella e difficile. I rossoneri non sono partiti bene però hanno molto potenziale, noi per ora non abbiamo fatto il massimo ma non siamo lontani".

I NUMERI PRE-PARTITA DI REAL MADRID-MILAN —

Sarà la quinta volta di Carlo Ancelotti contro il Milan da quando lo ha allenato (2001-2009), la prima in Europa. I quattro precedenti sono stati da allenatore del Napoli (2018-2019), con il tecnico in grado di battere la sua ex squadra solo in un'occasione (2N, 1P): 3-2 casalingo nell'agosto 2018 in Serie A.

Christian Pulisic ha segnato 3 gol nei quattro match più recenti con il Milan in Champions League, tanti quanti ne ha realizzati nelle precedenti 25 gare della competizione. Nel caso trovasse ancora la rete, questa stagione di Champions League diventerebbe già la sua migliore di sempre in termini di reti (attualmente 2).

Il Milan, dal 3-2 nell'ottobre 2009, non ha più vinto contro il Real Madrid in Champions League (2N, 1P).

DOVE GUARDARE REAL MADRID-MILAN — In Italia verrà trasmessa da Sky e NOW. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero".

QUI CHAMPIONS LEAGUE — L'arbitro sarà Slavko Vinčić. Lo sloveno ha diretto il Real Madrid solo in un'occasione, però nella Finale della scorsa edizione di UCL (2-0 v Borussia Dortmund a Wembley), invece tre i precedenti con i rossoneri (PSG-Milan 3-0 in UCL 2023/24, Atlético Madrid-Milan 0-1 in UCL 2021/22 e Manchester United-Milan 1-1 in UEL 2020/21). Klančnik e Kovačič e i guardalinee, Jug il quarto ufficiale e van Boekel al VAR; Martins AVAR.

La 4ª giornata si articolerà in una doppia serata. Martedì alle 18.45 PSV-Girona e Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria, alle 21.00 Bologna-Monaco, Celtic-Lipsia, Borussia Dortmund-Sturm Graz, Lille-Juventus, Liverpool-Bayer Leverkusen, Real Madrid-Milan e Sporting-Manchester City. Mercoledì alle 18.45 Club Brugge-Aston Villa e Shakhtar Donetsk-Young Boys, alle 21.00 Bayern Monaco-Benfica, Feyenoord-Salisburgo, Inter-Arsenal, PSG-Atlético Madrid, Sparta Praga-Brest, Stella Rossa-Barcellona e Stoccarda-Atalanta.

La classifica: Aston Villa e Liverpool 9; Manchester City, Monaco, Brest, Bayer Leverkusen, Inter e Sporting e Arsenal 7; Barcellona, Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Juventus, Lille e Feyenoord 6; Atalanta 5; Stoccarda, PSG, Celtic, Sparta Praga e Dinamo Zagabria 4; Bayern Monaco, Girona, Milan, Club Brugge e Atlético Madrid 3; PSV 2; Bologna e Shakhtar Donetsk 1; Lipsia, Sturm Graz, Stella Rossa, Salisburgo, Young Boys e Slovan Bratislava 0.