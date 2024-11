Orlando su Real Madrid-Milan: “Una missione impossibile”

Su Inter-Venezia: "L'Inter è partita col suo solito gioco, il Venezia tutto dietro e la grande squadra certe partite le prende sottogamba perchè prima o poi trovi la giocata. Ma se passa il tempo e non segni, poi le altre prendono fiducia. Lautaro poi non al meglio, Thuram ha sbagliato tutto. In difesa però subisce tanto. Deve ritrovare continuità, che sta mancando, e cattiveria".

Sul match perso dal Napoli contro l'Atalanta: "Quando perdi 3-0 così in casa perdi sicurezze. Ieri è stata una lezione, anche tattica, di Gasperini a Conte. Lukaku poi è fermo, è statico, non si muove. Perde anche i duelli fisici, che erano il suo forte. Deve migliorare anche lui, perchè serve un Lukaku diverso a questo Napoli".

Su Real Madrid-Milan: "Leao dentro ora, perché Okafor non è meglio, anche se lo dice Fonseca. Non faccia scherzi, va messo in campo. A me comunque sembra una missione impossibile".

Berardi a gennaio per la dea: "Mi viene da pensare cosa ci faccia ancora al Sassuolo. E' uno che deve giocare per lo Scudetto. Sarà veramente lui il più ambito a gennaio dalle big, fa la differenza. Anche per la Fiorentina, che non si fida molto di Koné. Nell'Atalanta però c'è Samardzic ma anche Zaniolo, vorrebbe dire bocciatura soprattutto per lui".

Infine, ha parlato dell'importanza di Zaniolo all'Atalanta: "No. Non si discutono le qualità ma non credo abbia la testa e la mentalità per lavorare con Gasperini. E' una sensazione e spero di sbagliarmi".