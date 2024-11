Compagnoni su Real Madrid-Milan: “Blancos senza grande equilibrio”

Maurizio Compagnoni, ai microfoni di Sky Sport 24, ha discusso del momento del Milan in vista della sfida di questa sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, una partita che si preannuncia fondamentale per il cammino europeo dei rossoneri. Compagnoni ha analizzato non solo le aspettative per il match, ma anche il rendimento dei singoli giocatori, a partire da Rafael Leao, protagonista di una prestazione in chiaroscuro contro il Monza. Ecco, di seguito, le sue parole.