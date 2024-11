Real Madrid-Milan, Maignan suona la carica. E sul rinnovo dice che …

«Giocheremo contro Kylian, parliamo sempre. È un giocatore di qualità anche se in questo momento è in fase difficile. Non ho dubbi che lui farà bene». Ma il Milan potrà soffrire il famigerato 'miedo escenico' del 'Bernabéu' che, di norma, regala sempre un gran vantaggio al Real Madrid quando gioca tra le mura amiche? Maignan è apparso sicuro di una cosa.

"Rinnovo? Non è il momento. Priorità alla partita" — «Ogni partita ha la sua storia, tra la sfida nel derby e quella contro il Real c'è molta differenza. Dovremo avere coraggio, attaccare e difendere, coraggio di giocare il nostro calcio, non abbiamo paura». Poi il numero 16 rossonero ha aggiunto, a titolo personale: «Se non penso io di essere il migliore nessuno lo farà per me, sono 5 nei top player come portiere ma devo ancora migliorarmi, la mia priorità comunque è la partita».

Chiosa, infine, sul rinnovo di contratto con il Milan. Se ne parla molto (l'accordo attuale scadrà il 30 giugno 2026), ma il portiere ex Lille e PSG ha preferito glissare sul tema. «Il mio rinnovo con il Milan? Non è la cosa più importante adesso, siamo e sono concentrato sulla gara contro il Real Madrid. Dobbiamo essere lucidi e freddi in partita, io sono concentrato sul mio lavoro per portare un risultato positivo». LEGGI ANCHE: Real Madrid-Milan, Sacchi apre il cassetto dei ricordi: le sue parole >>>