Sul fascino della partita: "Mi aspetto una partita da Champions, storica. Non c'è una partita più storica di questa, siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo. Bisogna dare il 100 per cento. Vogliamo rendere orgoglioso i tifosi, ma ci servono queste partite per renderci conto chi siamo davvero. Dobbiamo capire che possiamo vincere contro chiunque".