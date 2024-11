Ecco dove seguire invece il match su internet in streaming

Per vedere Real Madrid-Milan in streaming si potrà scaricare l'applicazione di 'Sky Go', sempre dopo aver sottoscritto l'abbonamento a Sky. In alternativa si potrà abbonarsi al pass 'Sport' di 'NOW', un'altra piattaforma di streaming che mostra tutto il meglio di Sky ad un prezzo minore. Sia su 'Sky Go' sia su 'NOW' sarà possibile vedere la partita - in diretta - dei rossoneri sia in formato integrale, sia con l'opzione 'Diretta Gol Champions League'. Ricordiamo inoltre come, dall'inizio della giornata, potrete seguire il live testuale di Real Madrid-Milan qui su 'PianetaMilan.it' per non perdervi nulla. LEGGI ANCHE: Clamorosa voce di calciomercato, Milinkovic-Savic al Milan! Ecco quanto c’è di vero >>>