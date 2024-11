CALCIOMERCATO MILAN

Stasera il Milan di Paulo Fonseca giocherà, alle ore 21:00, in casa del Real Madrid di Carlo Ancelotti una grande classica del calcio europeo, partita valevole per la 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 ma nelle ultime ore tiene banco un'indiscrezione di calciomercato che vede i rossoneri di nuovo sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic. Possibile che l'ex centrocampista della Lazio, il quale oggi milita nella Saudi Pro League araba nelle fila dell'Al-Hilal, approdi in rossonero? Analizziamo la situazione.