Real Madrid-Milan, Ordine: “Rossoneri a Madrid tra classifica e conflitti”

Stasera, alle ore 21, il Milan affronterà in Champions League il Real Madrid campione in carica. Per i rossoneri, sicuramente, non sarà una partita facile visto l'avversario, l'atmosfera del Santiago Bernabeu e per come è iniziata la loro stagione. La squadra di Fonseca dovrà far vedere la miglior versione di se stessa e far meglio del Derby contro l'Inter. Il giornalista Franco Ordine, nell'edizione odierna de Il Giornale, ha parlato del Milan e del periodo che sta passando.