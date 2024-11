Real Madrid-Milan, Fonseca si fida di Leao: “Ci aspettiamo che …”

«Rafa giocherà giocherà dall'inizio. Ci aspettiamo quello che ci aspettiamo normalmente, che possa essere decisivo», ha spiegato Fonseca. Con Leao che spera di replicare Milan-PSG 2-1 dello scorso 7 novembre 2023 , quando fornì una prestazione sublime e andò in gol, in rovesciata. Per quello che resta, ad oggi, il suo ultimo timbro in Champions.

«Per noi è un'opportunità di dimostrare il nostro valore, affrontando i migliori giocatori senza paura di niente, con coraggio, perché crediamo di poter fare una buona partita», ha spiegato l’allenatore del Diavolo. Il quale, poi, ha chiosato elogiando il collega Carlo Ancelotti. «Per me è un punto riferimento. Sono un grande fan di Carlo, non solo come allenatore ma soprattutto come persona. È un esempio per tutti noi allenatori. Per me è una motivazione e un grande motivo d'orgoglio». LEGGI ANCHE: Real Madrid-Milan, Sacchi apre il cassetto dei ricordi: le sue parole >>>