I rossoneri di Paulo Fonseca, che in Champions finora hanno conquistato appena 3 punti in 3 partite, hanno il compito di provare - con Leao - a stupire in questo Real Madrid-Milan. Consapevoli di non avere in fondo molto da perdere. E che la qualificazione al prossimo turno di Champions League (passando, verosimilmente, dai playoff), il Diavolo se la giocherà nelle rimanenti quattro partite. Avversarie, le non irresistibili Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria.

Fonseca: "Gioca e mi aspetto che sia decisivo" — Un risultato positivo stasera, però, sarebbe sicuramente una scossa per l'intero ambiente. Riaccenderebbe l'entusiasmo. Fonseca, come detto, si affiderà al suo numero 10. 'Punito' troppo spesso in Serie A ma finora sempre titolare nella massima competizione europea. «Rafa gioca e mi aspetto che sia decisivo», ha sottolineato Fonseca nella conferenza stampa della vigilia. Il 'CorSera' si è anche domandato se se l’atmosfera da notte delle stelle motiverà l’attaccante e metterà magari la parola fine a questo muro contro muro.

Il dualismo Fonseca contro Leao, infatti, non solo non giova a nessuno, ma non conviene neanche alla società Milan. Se il giocatore non scende in campo, si deprezza. Meglio quindi metterlo in vetrina, in attesa di capire cosa sia meglio per tutti, a gennaio o più facilmente la prossima estate.