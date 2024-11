Real Madrid-Milan, Vázquez: “Tristi per Valencia. Calcio sullo sfondo”

Sui suoi sentimenti dopo quello che è successo : "Ci sentiamo molto tristi. Sono stati giorni difficili e turbolenti, in cui la nostra gente ha sofferto. È tempo per tutti noi di riflettere e pensare a ciò che è successo. E cerchiamo di aiutarci a vicenda per uscire da questa situazione. Mi sento triste per quello che è successo. Ancora una volta è stata dimostrata la qualità umana delle persone da tutte le parti della Spagna. Speriamo di imparare da queste circostanze".

Sulle parole di Ancelotti secondo cui allenatori e calciatori non hanno voce in capitolo quando ci sono certe tragedie: "L'allenatore ha assolutamente ragione. La nostra opinione è 0, la nostra forza è 0. Dobbiamo essere professionisti e fare quello che ci viene detto. E' quello che serve. Nel weekend nessuno doveva giocare. Era il momento di stare vicino alle persone colpite e pensare solo a quello. Molte cose ci sfuggono. C’è molta distanza tra i calciatori e l’organizzazione. Nel calcio è un settore in cui i calciatori non hanno potere decisionale. Dobbiamo fare cose che non abbiamo voglia di fare".