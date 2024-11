Così Reijnders si è riscoperto anche goleador: due gol al Bruges a 'San Siro' in Champions League , la rete da tre punti all'U-Power Stadium di Monza in campionato. E questa stagione era già partita bene con altri due gol segnati con l' Olanda , a settembre, contro Bosnia e Germania . Insomma, è sempre più decisivo.

Il Milan vorrebbe farlo firmare fino al 30 giugno 2030

Motivo per cui il Milan vorrebbe presto blindare Reijnders con il rinnovo del contratto. Quello attuale, da 1,6 milioni di euro netti a stagione di stipendio, scadrà il 30 giugno 2028. Il Diavolo vorrebbe prolungarne la scadenza al 30 giugno 2030, raddoppiando (almeno) la paga del numero 14. Anche perché, sullo sfondo, riemerge l'interesse di Barcellona, Manchester City e non soltanto. Per evitare che Tijjani cada in tentazione, meglio muoversi con largo anticipo.