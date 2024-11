Brahim Diaz, calciatore del Real Madrid con un passato al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'MAP', in vista del match di Champions League di questa sera proprio nel corso di una sessione di allenamento con i Blancos. In particolare, però, al talentuoso trequartista, non è stato chiesto nulla sul match, forse anche stranamente. Tema centrale della sua intervista è stata piuttosto la decisione di rappresentare il Marocco. A tal proposito ha spiegato di essersi sempre sentito parte di una famiglia e soprattutto ha espresso il desiderio di scrivere la storia con questa Nazionale. Ecco, dunque, le sue parole in merito.