Real Madrid-Milan: la rinascita e il declino di due squadre

A partire da quegli anni, le scelte di mercato dei rossoneri hanno molto spesso deluso. Acquisti come Gourcuff, che doveva essere il nuovo Kakà, e Pato, giovane fenomeno brasiliano, non hanno dato i frutti sperati. Il club ha continuato a scivolare verso una fase difficile, con acquisti a fine carriere come Ronaldinho e Beckham, o giovani come Paquetà, Leao e De Ketelaere, che non sono riusciti a portare il Milan ai vertici di una volta. Il passaggio a Elliot ha cercato di ripetere in ordine i conti del Club, ma senza tornare ai vecchi tempi in cui il Milan era uno dei club più potenti al mondo.