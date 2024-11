Real Madrid-Milan, Morata: “Possiamo vincere oggi. Leao di un altro livello”

Le parole di Alvaro Morata a 'Sky' prima di Real Madrid-Milan

Sul disastro di Valencia: "Il calcio è la cosa meno importante adesso. Conosco persone che sono là, voglio mandare un abbraccio alla gente. Noi dalla distanza aiutiamo come possiamo, speriamo di giocare presto con la Nazionale là. Ma sono molto orgoglioso di come spagnolo di come sta reagendo la gente. Contento di quello che stanno facendo i miei compagni di squadra".