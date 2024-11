Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Santiago Bernabéu' di Madrid (Spagna) la sfida Real Madrid-Milan, partita della 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. La squadra di Carlo Ancelotti dovrà rinunciare agli infortunati Thibaut Courtois, Dani Carvajal e David Alaba. Quella di Paulo Fonseca, invece, non avrà a disposizione Matteo Gabbia, Alessandro Florenzi, Ismaël Bennacer (infortunati) oltre che Luka Jović, non inserito nella lista UEFA. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Real Madrid-Milan secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.