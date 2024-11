Milan, Morata: ritorno al Bernabeu alla ricerca di identità e riscatto

Alvaro Morata fa il suo ritorno al Bernabeu come calciatore del Milan. Un ex che continua a brillare nel panorama calcistico europeo

Alvaro Morata fa il suo ritorno al Bernabeu come calciatore del Milan. Un ex che continua a brillare nel panorama calcistico europeo. Capitano della Spagna, attuale campione d’Europa, il centravanti spagnolo si trova ad affrontare un inizio di stagione piuttosto complesso. La sua esperienza e il suo carisma sono indiscutibili, ma il rendimento attuale solleva alcuni punti interrogativi.

Questo avvio con i rossoneri non è stato affatto agevole. Morata ha dovuto fronteggiare alcuni problemi fisici e una fatica evidente, tradottasi in un numero sorprendentemente basso di tiri in porta: solo sette. Sebbene le due reti segnate mostrino una percentuale alta, è chiaro che il giocatore è troppo lontano dall’area avversaria. C'è però da dire che, al Milan, Morata si ritrova spesso a coprire la posizione di trequartista piuttosto che quella di punta centrale, suo vero ruolo. Lo spagnolo eccelle nel raccordare il gioco, ma quando è il momento di agire da punta centrale, spesso manca il supporto necessario da parte dei centrocampisti per creare i giusti spazi.