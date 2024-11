Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, è in arrivo in Spagna per Real Madrid-Milan

Real Madrid-Milan, in arrivo Cardinale dagli U.S.A.

Il proprietario del club rossonero, nonché managing partner del fondo RedBird, è volato in Europa dagli U.S.A. ed è atteso nella Capitale iberica oggi per assistere alla partita tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Milan di Paulo Fonseca. Per il Diavolo, una spinta in più a fare bene alla 'Casa Blanca'.