Yunus Musah giocherà titolare stasera al 'Bernabéu' in occasione di Real Madrid-Milan. C'è un rientro importante anche in difesa

Questa sera, alle ore 21:00 , si disputerà allo stadio 'Santiago Bernabéu' di Madrid ( Spagna ) la sfida Real Madrid-Milan , grande classica del calcio europeo, partita della 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 . Per l'occasione, l'allenatore Paulo Fonseca rilancerà Rafael Leão da titolare in attacco al posto di Noah Okafor .

Real Madrid-Milan, torneranno titolari Emerson Royal e Tomori

L'impiego del portoghese, però, non sarà l'unica novità nella formazione rossonera rispetto a quella vista all'U-Power Stadium di Monza sabato scorso in campionato. Fonseca, infatti, cambierà mezza difesa: a destra, fuori Filippo Terracciano in favore di Emerson Royal. Al centro, rilancio di Fikayo Tomori dopo tre partite di fila in panchina: giocherà al posto di Strahinja Pavlović.