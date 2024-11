Insomma, ai rossoneri - in ritardo di punti in Champions come in campionato - servirà un'impresa e, per la 'rosea', di certo un pareggio stasera non sarebbe da buttare via. A dare un po' di leggerezza al Milan c'è la convinzione che la qualificazione ai playoff del torneo non passerà, di certo, dall'esito della partita al 'Bernabéu'. Saranno le partite contro Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria a deciderla. Se a Madrid si andrà a punti, però, tanto meglio.