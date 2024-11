Tanto spazio concesso a Real Madrid-Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 5 novembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo è atteso da una grande classica del calcio europeo in casa di un vecchio amico, Carlo Ancelotti. I 'Blancos' in casa, in Champions League, non perdono mai: 13 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 15 partite. I rossoneri, fuori casa, in Champions, ne hanno vinta solo una delle ultime 7, l'anno scorso a Newcastle. Come finirà stasera? Intanto, vediamo insieme le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.