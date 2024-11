Milan, Belahyane è un investimento sensato: i motivi. Per vincere servono altri colpi

Belahyane è un giocatore di prospettiva che si sta mettendo in mostra con il Verona. È un centrocampista che nelle movenze e nel fisico ricorda la prima versione di Bennacer al Milan. Per una cifra inferiore a 10 milioni di euro, è sicuramente un investimento sensato da fare. Nulla da togliere alle qualità del ragazzo che ha tutto per fare bene in rossonero. Ma c'è un rischio. Il possibile arrivo di Belahyane in rossonero non possa bastare per l'obiettivo che è sempre stato delineato: vincere lo Scudetto. Per vincere subito, anche a gennaio, servono giocatori importanti e investimenti forti. Per questo ben venga un giocatore di prospettiva come Belahyane, ma l'ideale sarebbe accoppiarlo con un giocatore magari più esperto che possa far fare da subito il salto di qualità a questo Milan. Vedremo quali saranno le scelte di calciomercato delle dirigenza a gennaio. LEGGI ANCHE: Milan Primavera, primi alla sosta: come mai? I ruoli chiave di Vergine e Guidi