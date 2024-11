Calciomercato Milan – Belahyane: si accelera! Costo basso e non solo

Calciomercato Milan - Belahyane subito? Superato Frendrup: due vantaggi

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrocampista del Verona Reda Belahyane avrebbe superato Morten Frendrup del Genoa. Uno dei punti a favore è il prezzo: l'Hellas dovrebbe chiedere circa 8-10 milioni di euro contro i 15-20 richiesti dal Grifone per il calciomercato invernale. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un contatto tra il Milan e la DW Sports Management, agenzia che gestisce il marocchino. I rossoneri vorrebbero accelerare per regalare a Fonseca Belahyane nei primi giorni di gennaio. Il secondo punto a favore è che il giovane giocatore è under 22 e che quindi non ci sarebbero problemi di liste. LEGGI ANCHE: Milan Primavera, Comotto cresce: lampi da talento. E il lavoro di Guidi...