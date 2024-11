Milan Primavera, Comotto in crescita. Guidi gli ha dato le chiavi del centrocampo

La cura Guidi sta dando i suoi frutti anche con Comotto: il Milan Primavera sta facendo ottime cose sotto la guida del nuovo allenatore rossonero, che ha da subito dato le chiavi del centrocampo del Diavolo al giovane giocatore. Abbiamo visto delle qualità incredibile: un centrocampista in grado di gestire molto bene il pallone, alla ricerca del passaggio per gli attaccanti e anche con qualità importanti per segnare. E, ricordiamo, questo è solo il primo anno nel campionato Primavera per Comotto che è un ragazzo classe 2008. Il lavoro di Guidi non potrà altro che farlo migliorare ulteriormente e prepararlo per il prossimo anno, quando potrebbe entrare a fare parte del Milan Futuro in Serie C. Per ora Comotto studia in Primavera, dove ha mostrato colpi già molto importanti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Pellegatti: "Voci su Brahim Diaz. C'è un rischio"