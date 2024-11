Calciomercato Milan – Pellegatti: “Voci su Brahim Diaz. C’è un rischio”

"È trapelata una voce che il Real Madrid vorrebbe sfoltire la rosa a gennaio. Per questo ci sono le voci di un possibile ritorno di Brahim Diaz al Milan. Potrebbe essere un valore aggiunto in attacco, ma mi sono chiesto Brahim Diaz può ancora interessare al Milan? Credo che in questo momento ci sia il rischio che potrebbe fare la panchina anche in rossonero, visto che Fonseca vede solo Pulisic da trequartista. È un giocatore che si è distinto nel Milan e va ringraziato per i suoi gol belli e importanti. Sarebbe contento Theo di rivederlo al Milan, ma ritengo che siano altre priorità. Non perderei tempo se fossi un dirigente del Milan. C'è il rischio concreto che anche in rossonero giochi poco". LEGGI ANCHE: Simic: “Addio al Milan senza rimpianti. Ma quante s*****ate scritte” >>>