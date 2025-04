Probabili formazioni, Milan Primavera-Cagliari: Guidi con l’attacco pesante

Milan e Cagliari in finale di Coppa Italia Primavera. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' è già di per sé una notizia dal momento che la Fiorentina si è aggiudicata cinque delle ultime sei edizioni. I rossoneri ne hanno due in bacheca (1985 con Capello, 2010 con Stroppa), mentre i sardi sono alla ricerca del primo titolo in assoluto. Il Cagliari ha eliminato Fiorentina, Torino e Juventus. Il Milan il Genoa, Inter e Lecce. Il Cagliari, come scrive la rosea, arriva da cinque risultati utili di fila (tre vittorie) e vanta la migliore difesa del torneo in Primavera1, mentre il Diavolo è uscito sconfitto nelle ultime due uscite. Nonostante questo, il Milan si trova 9 punti avanti in classifica. In campo per il Milan Primavera dovrebbero scendere Comotto, Ibrahimovic e Liberali. Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari Primavera.