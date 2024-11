Milan, Pellegatti: “Theo Hernandez in panchina no! Con Kean avresti…”

"La partita col Cagliari è una ferita che sanguina ancora perché in classifica sei troppo distante per le qualità che hai. Qualcuno parla di Theo Hernandez in panchina. Ora è tutta colpa sua. Secondo me è stanco perché non ci sono alternative. Non è indolenza è stanchezza. Per questo manca in lucidità. Per cortesia la panchina no. Già non mi piace tanto quando Fonseca analizza i problemi della squadra davanti a tutti, vanno analizzati dentro la squadra".