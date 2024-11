Cagliari-Milan, l’arbitro ha sbagliato sul primo gol? Il problema qui è l’AIA …

Ci sono state tante polemiche sull'operato dell'arbitro Michael Fabbri e sulla squadra in sala VAR per quanto accaduto in occasione di Cagliari-Milan. Il primo gol di Nadir Zortea, siglato dopo appena 2', infatti, lascia grandissimi dubbi. Il gesto tecnico è stato bellissimo, niente da dire, ma Mike Maignan non ha potuto intervenire come avrebbe voluto perché davanti a sé si è trovato Zito Luvumbo, che di fatto gli ha ostruito la visuale. Al direttore di gara, forse, possiamo dare una scusante. Non era infatti facile vedere la posizione di fuorigioco dell'angolano dalla sua prospettiva.