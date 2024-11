'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Tijjani Reijnders , classe 1998 , centrocampista olandese in trattativa con il Milan per il rinnovo del suo contratto. Quello attuale, da 1,7 milioni di euro netti a stagione di stipendio , scadrà il 30 giugno 2028 , ma il club rossonero, visto quanto importante sta diventando il giocatore nel suo assetto tattico, vuole blindarlo con un più lungo e remunerativo accordo.

Milan, pronto il rinnovo di Reijnders: ma resterà?

È pronto, infatti, per Reijnders un rinnovo di contratto con il Milan fino al 30 giugno 2030. Stipendio, il doppio di quanto attualmente percepito, ovvero 3,5 milioni di euro netti a stagione. Le trattative - come confermato anche da Martin Reijnders, padre e procuratore del numero 14 rossonero - sarebbero in via di definizione. Diavolo, dunque, in una botte di ferro per quanto concerne il futuro del suo forte calciatore? Non troppo.