Cagliari-Milan 3-3 (90′): Leao torna al gol ma non basta | Serie A News

Al 52' il Cagliari si butta in area di rigore del Milan, e, approfittando di una chiusura non perfetta di Strahinja Pavlović su Roberto Piccoli, va al tiro al volo con Zortea: Theo Hernández (con il braccio attaccato al corpo) si immola ed evita che la sfera arrivi in porta da Mike Maignan. Passano pochi istanti, però e il gol dei padroni di casa arriva.

Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders pasticciano a metà campo, Gabriele Zappa recupera palla e parte in velocità. L'esterno chiede e ottiene il triangolo da Nicolas Viola e poi batte Maignan in uscita sul primo palo. Diavolo colpito, ma non domo. Al 56', infatti, sul cross di Christian Pulisic dalla destra, Camarda - in piena area di rigore - colpisce di testa: parata a terra di Alan Sherri.

Camarda si rende utile anche in difesa, perché, al 63', sulla linea di porta - sempre di testa - allontana un pallone pericoloso arrivato lì sugli sviluppi di un corner per il Cagliari. A metà ripresa Fonseca effettua due sostituzioni. Toglie dal campo Chukwueze e Camarda e inserisce Ruben Loftus-Cheek e Tammy Abraham. La mossa paga subito, perché, al 69', è proprio quest'ultimo a riportare avanti il Milan.

Azione bellissima dei rossoneri, partita dalla sinistra con Rafael Leão, sviluppatasi in transizione verso destra con i tocchi di Fofana e Loftus-Cheek per servire Pulisic. Diagonale dello statunitense, parata di Sherri che, però, prolunga ma non blocca. Abraham, da due passi, è pronto a depositare la sfera nella rete sguarnita. A quel punto (73') è Nicola che prova a dare una scossa alla sua squadra. Fuori José Palomino e Viola, dentro il fisico Mateusz Wieteska e Gianluca Gaetano. Uno per contrastare Abraham, l'altro per dare brio.

Al 79', poi, Nicola si gioca il tutto per tutto: fuori Antoine Makoumbou, Zortea e Piccoli; dentro Răzvan Marin, l'ex Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti. Triplo cambio, all'81', anche per Fonseca. Fuori Emerson Royal, Pulisic e Leão; dentro, al loro posto, Fikayo Tomori, Yunus Musah e Noah Okafor. Stavolta l'allenatore, però, non indovina i cambi perché proprio quest'ultimo - suo malgrado - è protagonista negli ultimi minuti.

Il Cagliari, infatti, pareggia all'89': cross, dalla sinistra, di Tommaso Augello; tiro al volo di Zappa e gran gol sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Maignan. Con Okafor che non segue l'esterno sardo nell'inserimento dalle retrovie. Nel terzo dei 4' di recupero, su cross di Loftus-Cheek, il colpo di testa dello svizzero finisce docile tra le braccia di Sherri. Cagliari-Milan 3-3 al 90': letale in attacco, disastroso in difesa. Il Diavolo va via dalla Sardegna con un punto solo. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>