Cagliari-Milan 1-2 (45′): doppietta Leao, difesa horror | Serie A News

La prima conclusione del Diavolo, al 7', è di Christian Pulisic, ma è deviata in corner dalla difesa dei padroni di casa. Al 9' è Rafael Leão, in piena area di rigore, a girarsi sul sinistro ed a tentare la conclusione di potenza sotto l'incrocio dei pali. Il tiro del portoghese spaventa il portiere albanese Alan Sherri. Il Diavolo, però, perviene meritatamente al pareggio qualche minuto più tardi.

Al 15', infatti, magia di Tijjani Reijnders che, di esterno, lancia Leão in profondità in area di rigore sarda: pallonetto delicato del numero 10 milanista su Sherri in uscita e rete per il Milan. Il Cagliari reagisce immediatamente al 17': angolo di Viola, colpo di testa di Luperto, Maignan blocca il tentativo aereo del difensore centrale della squadra di Nicola. Dopo qualche minuto di equilibrio, il Cagliari ritrova il vantaggio.

Lancio dalle retrovie al 28', i difensori rossoneri Malick Thiaw e Strahinja Pavlović si fanno cogliere impreparati, si inserisce Roberto Piccoli che beffa Maignan in uscita. L'arbitro Michael Fabbri della sezione A.I.A. di Ravenna, però, dopo un 'silent check' con il V.A.R., conferma quella che era stata la sua prima, immediata decisione dal campo: fuorigioco, la rete del centravanti non vale.

Il Milan torna a bussare, per così dire, dalle parti di Sherri al 37', quando il tiro dalla distanza di Youssouf Fofana è deviato in calcio d'angolo. È il Cagliari, però, la squadra più pericolosa in campo. Al 39', infatti, sul cross dalla sinistra di Tommaso Augello, colpo di testa a botta sicura di Zortea. Maignan compie un mezzo miracolo e ferma il pallone sulla linea di porta. Il Diavolo trema, barcolla, ma a sorpresa trova la via del gol.

Lancio in profondità, preciso, illuminante di Fofana che trova Leão lanciato in campo aperto. Il portoghese vince il corpo a corpo in velocità con José Palomino, aggira Sherri e deposita al 40' in rete il pallone della rimonta. Reazione veemente del Cagliari che, tra il 43' e il 45', va ad un passo dal pareggio per due volte con Piccoli. L'attaccante prima fa fallo su Maignan, poi non arriva per poco, di testa, sul cross di Zito Luvumbo dalla sinistra.

Nel secondo dei 3' di recupero, però, il Cagliari trova il pareggio. Cross di Augello dalla sinistra, il traversone scavalca Theo Hernández ed arriva sul piede di Gabriele Zappa. Diagonale, molto simile al primo gol di Zortea e rete del Cagliari. Dopo un consulto al V.A.R., l'arbitro Fabbri annulla la rete, però, perché il pallone viene toccato per ultimo da Viola in fuorigioco. Si salva il Diavolo.

Cagliari-Milan 1-2 al 45': in attacco i rossoneri sono cinici, ma in difesa ballano all'inverosimile. Fonseca deve correre ai ripari nella ripresa se vorrà portare a casa i tre punti. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Cagliari-Milan >>>