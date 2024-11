Cagliari-Milan 1-0: segna subito Zortea … | Serie A News

Nadir Zortea porta subito in vantaggio il Cagliari di Davide Nicola alla 'Unipol Domus' contro il Milan di Paulo Fonseca in occasione della partita della 12^ giornata della Serie A 2024-2025. Al 2' calcio d'angolo battuto da Nicolas Viola, sponda aerea di Sebastiano Luperto e il pallone termina a Zortea. Diagonale del centrocampista e palla nell'angolo in basso alla destra di Mike Maignan. Partenza shock per il Diavolo, Cagliari-Milan 1-0. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Cagliari-Milan alla 'Unipol Domus' >>>