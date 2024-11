Cagliari-Milan 1-1: magia di Reijnders, bel gol di Leao | Serie A News

Rafael Leao, su assist di Tijjani Reijnders, pareggia i conti in Cagliari-Milan alla 'Unipol Domus' in occasione della partita della 12^ giornata della Serie A 2024-2025. Al 15', al limite dell'area di rigore dei padroni di casa, magia dell'olandese che, d'esterno, serve in profondità l'attaccante portoghese. Il numero 10 milanista, con un pregevole pallonetto, supera il portiere Alan Sherri in uscita: Cagliari-Milan 1-1! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Cagliari-Milan alla 'Unipol Domus' >>>