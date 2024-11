Cagliari-Milan 1-2: una prodezza di Leao! | Serie A News

Il Milan di Paulo Fonseca va in vantaggio, alla 'Unipol Domus' di Cagliari, contro i sardi di Davide Nicola, al 40'. Lancio illuminante, in profondità, di Youssouf Fofana che trova Rafael Leão. L'attaccante portoghese si invola in velocità verso l'area di rigore dei rossoblu, vince il duello corpo a corpo con José Palomino, poi aggira il portiere Alan Sherri e deposita in rete il pallone della rimonta. Cagliari-Milan 1-2! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Cagliari-Milan alla 'Unipol Domus' >>>