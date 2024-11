Cagliari-Milan 2-3: Abraham per il nuovo vantaggio! | Serie A News

Tammy Abraham riporta in vantaggio il Milan in casa del Cagliari! L'inglese in rete appena 3' dopo il suo ingresso in campo

Milan nuovamente in vantaggio contro il Cagliari, alla 'Unipol Domus', in occasione della partita della 12^ giornata della Serie A 2024-2025. Al 69', azione bellissima dei rossoneri, partita dalla sinistra con Rafael Leão, sviluppatasi in transizione verso destra con i tocchi di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek per servire Christian Pulisic. Diagonale dello statunitense, parata di Alan Sherri che, però, prolunga ma non blocca. Tammy Abraham, da due passi, è pronto a depositare la sfera nella rete sguarnita. Cagliari-Milan 2-3!