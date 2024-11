Cagliari-Milan 2-2: Zappa pareggia i conti | Serie A News

Gabriele Zappa pareggia i conti in Cagliari-Milan a inizio ripresa. Alla 'Unipol Domus' ora è 2-2 tra rossoblu e rossoneri

Il Cagliari di Davide Nicola trova il pareggio, contro il Milan di Paulo Fonseca, alla 'Unipol Domus' in occasione della partita della 12^ giornata della Serie A 2024-2025. Al 53', Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders pasticciano a metà campo, Gabriele Zappa recupera palla e parte in velocità. L'esterno chiede e ottiene il triangolo da Nicolas Viola e poi batte Mike Maignan in uscita sul primo palo. Cagliari-Milan 2-2 .... LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Cagliari-Milan alla 'Unipol Domus' >>>