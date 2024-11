Pagelle Cagliari-Milan 3-3: disastro rossonero, si salvano in due

PAGELLE CAGLIARI-MILAN - La differenza tra "gioco posizionale" e "gioco uomo uomo" è davvero tanta, perché il Milan di oggi non si avvicina minimamente a quello del Bernabeu, al di là del risultato. I rossoneri vanno subito sotto (ingiustamente perché il gol era irregolare) e hanno però la forza mentale e qualitativa per ribaltarla con doppietta di Rafa Leao, che torna al gol. Prima è Reijnders a sfoderare un passaggio magico, poi lo fa Fofana e il portoghese fa il resto. In mezzo e dopo, però, tante occasioni Cagliari: due gol annullati per fuorigioco e diversi pericoli, con un grande Maignan ancora una volta. Il secondo tempo vede un Milan ancora peggiore. I rossoneri continuano a soffrire allo stesso modo e si fanno raggiungere sul 2-2. Quando Abraham porta di nuovo in vantaggio i rossoneri sembra fatta, ma arriva anche il 3-3. Prestazione da dimenticare, ma partita decisa dall'arbitro.