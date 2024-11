Theo Hernández, difensore del Milan, non sta fornendo un gran rendimento sul terreno di gioco. Per lui potrebbe esserci qualche esclusione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández , terzino sinistro del Milan , il quale - come è evidente - sta vivendo una stagione sotto tono. "Avrebbe le qualità per essere uno dei più forti al mondo, ma ormai troppo spesso è frenato dall'atteggiamento", il duro commento della 'rosea' sul numero 19 rossonero.

In Cagliari-Milan 3-3 non ha opposto resistenza né a Nadir Zortea né a Gabriele Zappa, autori dei gol dei sardi. Theo è sembrato essere fragile. E non per la stanchezza della sfida di Champions League a Madrid o per altri limiti. L'impressione data è stata quella di avere scarsa determinazione nell'opporsi.