CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan va alla sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali con il 3-3 di Cagliari, un brutto 7° posto in classifica (resterebbe tale anche con la vittoria nel recupero di Bologna) e troppe squadre davanti in fuga: per cercare di tornare competitivi in questa stagione urgono rinforzi dal calciomercato. Bisognerà capire, però, quale margine economico di manovra avranno i dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Non tanto per la prossima sessione estiva, quanto per quella invernale di gennaio 2025.