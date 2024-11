Milan, Pellegatti: “La vittoria contro il Real può essere una svolta per …”

Ecco le parole del giornalista: "Questo è ancora un Milan ondivago, quindi non sappiamo cosa succederà a Cagliari e contro le altre. Secondo me può essere una svolta per Fonseca perché, esagero, lui è entrato nella storia del Milan in ogni caso perché le squadre che vincono 3-1 a Madrid neanche l'enorme Arrigo Sacchi, a livello numerico, aveva vinto in quella maniera a Madrid. Per Fonseca è una svolta iniziata da tempo, quando ha iniziato a fare il manager a Milanello, un manager pacato. Non voler bene a Fonseca è difficile perchè è una persona dai toni molto a modo. Vista la partita di Madrid, sembra che la gestione di Leao sia stata corretta. Poi, ripeto, non so cosa succederà nelle prossime partite ma per me è stata la partita della svolta".