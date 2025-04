Sulla retrocessione con il Bodø/Glimt: "La retrocessione è stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto affrontare nel calcio, ma penso che abbia migliorato l'intero club. Nella mia prima stagione, abbiamo sempre faticato; non avevamo molto possesso palla e non attaccavamo molto, si trattava più di difendere, sopravvivere e sperare in un risultato. A quel tempo, eravamo una squadra molto giovane e andare a essere la squadra migliore in seconda divisione è stato positivo per le nostre carriere perché abbiamo imparato ad assumerci le nostre responsabilità, a controllare il gioco e a concentrarci di più su noi stessi e su come volevamo giocare. Il club ha utilizzato molto bene il suo tempo in seconda divisione, abbiamo trovato la nostra identità e la strada da seguire... da allora non ci siamo più guardati indietro".

Hauge: "Trasferirmi al Milan in pandemia è stato un grande passo" — Sul passaggio al Milan: "Trasferirmi a Milano nel bel mezzo di una pandemia è stato un grande passo, ma mi ha anche reso la persona che sono oggi. Bodø non era minimamente paragonabile a Milano in termini di dimensioni del club o della città. Il modo in cui viviamo a Bodø è molto più semplice. All'epoca, ero davvero felice lì e facevo del mio meglio. All'inizio segnavo gol, giocavo molto e aiutavo la squadra, ma negli ultimi mesi prima dell'estate, ho trascorso più tempo in panchina. Il che mi ha reso un po' più stressato di quanto avrei dovuto essere".

"Ho deciso di andare a Francoforte, che ho ritenuto fosse il passo perfetto per me... Avevano una visione chiara e un buon piano per me. Non mi pento di nulla, ma ovviamente, avrei potuto essere più paziente perché ero in un posto così buono in un club così grande. Alla fine, sono contento della decisione e sono contento di come ho trascorso i miei mesi a Milano".

"Hanno preso in giro i tifosi della Roma dopo il 6-1, ma ..." — Sul ritorno all'Eintracht Francoforte: "È stato fantastico tornare all'Eintracht. Sentivo di aver avuto un inizio diverso lì, una pre-stagione diversa, e le persone erano davvero contente della mia forma quando sono tornato. La mia forma fisica era eccezionale e speravo davvero di avere una stagione da urlo nel 2023/24. Ma avevano anche molti buoni giocatori che lottavano per i minuti, e non è stato facile prendere il posto di Omar Marmoush, quindi quando si è presentata l'opzione di tornare al Bodø, mi è sembrata giusta in quel momento della mia carriera".

"Non giocavo molto nelle 2-3 stagioni precedenti, avevo bisogno di fare il passo successivo e andare da qualche parte dove avrei potuto trovare la libertà e la sicurezza per mostrare le mie capacità. Era importante per me iniziare a giocare regolarmente e dimostrare alla gente che sono ancora un calciatore davvero bravo e che ho quello che serve per giocare a livello europeo. Sono felice di aver colto questa opportunità".

Sulla sfida contro la Roma: "Quando l'arbitro fischia, tutto ciò che riguarda le dimensioni della città da cui provieni non ha importanza, è 11 contro 11. Sarà una partita dura, ma le possibilità ci sono, e penso che la Lazio abbia più paura di perdere di noi. Hanno preso in giro i tifosi e i giocatori della Roma per quattro anni, da quando hanno perso 6-1 qui, e ora hanno anche la possibilità di perdere contro di noi. Dobbiamo solo concentrarci su noi stessi, dimenticare che stiamo giocando un quarto di finale di Europa League e fare del nostro meglio. Se crediamo in noi stessi e ci fidiamo delle persone che ci circondano, tutto può succedere".