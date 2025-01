Con il club norvegese sembra essere tornati agli stessi livelli che convinse il Milan ad acquistarlo. 39 presenze, 11 gol e 9 assist fino ad ora. Hauge ha mostrato sprazzi di un grande talento ma che, nei top club in cui ha giocato, non ha saputo far sviluppare. A 25 anni, l'attaccante ha ancora tutto il tempo per tornare ad alti livelli, eppure i primi esami da grande palcoscenico sono stati fallimentari. Sentiremo nuovamente il suo nome in futuro? Lo speriamo tutti.