Milan, Gimenez: nessun dolore. Convocato contro l’Udinese?

Buone notizie per Santiago Gimenez, così apre 'La Gazzetta dello Sport' che fa il punto sugli infortuni del Milan. Il messicano era uscito infortunato contro la Fiorentina. La punta, ieri avrebbe lavorato ancora a parte, ma avrebbe svolto una seduta molto intensa e non avrebbe avvertito dolore al fianco sinistro su cui è caduto dopo lo scontro con De Gea. Se la situazione sarà la stessa, oggi potrebbe essere convocato per la sfida contro l'Udinese in programma questo venerdì.