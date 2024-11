Milan Primavera, momento di forma straordinario: e ora si sogna …

Il Milan Primavera sta vivendo un momento di forma straordinario in queste ultime settimane: e ora si sogna davvero in grande

(fonte: acmilan.com) Che periodo, che momento! Il Milan Primavera arriva all'ultima sosta stagionale per le Nazionali da capolista del campionato, seppur in coabitazione con Sassuolo e Lazio. Un bilancio frutto delle tre vittorie consecutive raccolte contro Fiorentina, Hellas Verona e Cagliari, con le ultime due arrivate pure mantenendo la porta inviolata. Risultati esaltanti per i rossoneri, che possono vantare il miglior attacco del campionato - 26 i gol segnati - e una difesa che è seconda solo a Lazio e Inter in quanto a reti incassate.