CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan è molto vicino nel trovare l'accordo per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez. Come riferito da Sportmediaset, la dirigenza rossonera ha recentemente incontrato a Madrid l'agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon, per definire gli ultimi dettagli dell'intesa.