In campo, ha svolto con intelligenza e dedizione il ruolo richiesto dal mister: spesso venendo incontro per legare il gioco e creare spazi, spostandosi anche sulla fascia per scambiarsi di posizione con Leao. Ha aiutato la squadra anche in fase difensiva, supportando la mediana e lasciando a Leao il compito di agire da attaccante più avanzato.

Un esempio emblematico del suo impegno è stato il momento del gol del momentaneo 1-2, quando Camarda si trovava nel cerchio del centrocampo, pronto a lanciare l'azione che avrebbe portato al gol di Leao. Nonostante la prestazione solida, è mancata la finalizzazione e la pericolosità offensiva tipica di un bomber, ma le aspettative su un giovane come lui non erano troppo alte.

Le parole di Aldo Serena — Come sottolinea Aldo Serena: "Per l'età che ha, Camarda ha assorbito alla grande la pressione di essere scelto da Fonseca al posto di Abraham. Ha svolto il suo compito e lo ha fatto bene, nonostante non abbia trovato la via del gol".

Sa leggere bene il gioco, come ha dimostrato in un potenziale assist non sfruttato da Chukwueze. La sua natura predatoria, quella di un vero bomber, è ancora in fase di maturazione, ma quando si libererà della ruggine da giovane esordiente, potrà esprimersi al meglio.

Serena continua dicendo: "Fisicamente è già molto avanti, ha migliorato la sua condizione rispetto all'anno scorso. E' rapido nei movimenti, ha un lungo importante e, per la sua altezza, ha una buona agilità. Nonostante la giovane età, è pronto per affrontare il salto di qualità. Deve solo abituarsi a giocare con maggiore tranquillità e senza ansia da prestazione. Quando accadrà, ci sarà da divertirsi".

Nel frattempo, il giovane attaccante si concentrerà sugli impegni con la Nazionale U19, consapevole che, al suo ritorno a Milanello, potrà trovare ancora spazio in prima squadra. Con Morata come punto di riferimento, Camarda potrà crescere ulteriormente, approfittando della presenza di un campione esperto che lo guiderà e gli darà maggiore serenità, permettendogli di affrontare le sfide con molte meno pressioni. La strada per diventare un bomber di razza è lunga, ma il giovane rossonero ha sicuramente il potenziale per percorrerla con successo.