Calciomercato - Anche il Milan su Daniel Maldini del Monza

Insomma, ancora una volta Adriano Galliani - storico ex dirigente del Milan e oggi amministratore delegato del Monza - ci ha visto lungo. Intorno a Daniel Maldini, ha ribadito la 'rosea', si registrano tanti interessi e molteplici attenzioni. Con un distinguo, da fare, subito in premessa: per una sua eventuale cessione, il Monza non considera neanche il calciomercato invernale. Se ne parlerebbe, eventualmente, per la prossima estate.